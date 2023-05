A The Last Of Us gombái behatoltak a Destiny 2-be

Destiny 2 Season of the Deep tegnap hivatalosan is elindult, új tartalmakat és rengeteg egyensúlyozási változtatást hozva a játékba, de a Bungie egy új PlayStation Studios együttműködést is bemutatott, számos új kozmetikummal.

A The Last of Us gomba fertőzései a Destiny 2 Ghosts, Sparrows eszközein és a hajókon jelentek meg és elég pofás dizájnnal érkeztek és, egy elhagyatott területhez romos épületekkel és mindazzal, aminek már nincs gazdája.A The Last of Us nem az egyetlen vendége ennek az együttműködésnek, hiszen a Bungie hozott egy Kratos páncélkészletet a Titánoknak, egy Aloy páncélkészletet a Vadászoknak, és egy Jin Sakai páncélkészletet a Warlockoknak. A Ratchet és Clank egy másik franchise, amelyik megjelenik, méghozzá egy hangulatjel által.Pénteken egy vadonatúj dungeont vezetnek be, és a Season of the Deep állítólag a sötétség eredetére is több betekintést nyújt, ami a Lightfallban megválaszolatlanul maradt. Többek között Exotic Armor Focusing, új szezonális fegyverek és felszerelések is jönnek az új évadba, amely három hónapig tart.