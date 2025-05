A The Last of Us 2. évadában elindult események egy része csak a 3. szezonban nyer értelmet

Alaposan megbonyolítják a The Last of Us televíziós sorozat cselekményét az alkotók, akik az első évaddal szépen követték az első játék történetét - hellyel-közzel -, a második évadban azonban elrugaszkodnak ettől.

Olyannyira, hogy Neil Druckmann és Craig Mazin szerint a második szezonban elindítottak olyan történetszálakat is, amelyek csak a harmadik évadban kapnak majd értelmet, így például a negyedik részben megismerkedhettünk a WLF és a Scars háborújával, azonban ennek okait, illetve a két frakció közötti konfliktust csak a következő évadban tárgyalják majd nekünk.Mint az alkotók is kiemeltek, a két frakció közötti háború, azonban a televíziós sorozatban végre lehetőségük nyílik bemutatni és kidolgozni ezt a történetszálat.