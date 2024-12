A The Game Awards-on mutatják be új játékukat az It Takes Two fejlesztői

Újabb okunk nyílt arra, hogy izgatottan várjuk az éjszakai The Game Awards-ot, hiszen a Hazelight Studios bejelentette, ezen az eseményen szeretnék bemutatni soron következő videojátékukat, amire milliók várnak.

Az It Takes Two ugyanis korábban egy igazi sikersztori volt, sokmillió példányban kelt el világszerte, és a csapat nagyon magabiztos abban, hogy aki azt szerette, az soron következő alkotásukért is odáig lesz, ígyA készítők egyébiránt egy kis teaserrel vezették fel újdonságukat, amelyen Josef Fares igazgató mutogatja egy kicsit az irodájukat, az előző játékkal elért eredményeiket, valamint a következő címhez kapcsolódó munkavégzést, de természetesen érdemi részletek egyelőre nem kerülnek megmutatásra.