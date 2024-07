A The Falconeer-t adja most ingyen az Epic Games Store

Ismét egy különleges videojátékot húzhatunk be ingyen magunknak az Epic Games Store-ról, ha elég gyorsak vagyunk és az elkövetkezendő napokban élünk a lehetőséggel, aminek részeként örökbe megkaparinthatjuk a The Falconeer-t.

Aki nem ismerné, a The Falconeer egy közel sem hétköznapi alkotás, ami korábban BAFTA-díjat is bezsebelt, hiszen ebben a játékban, illetve megküzdeni más teremtményekkel, miközben egy igencsak elragadó történet részeseivé válhatunk.Ebben a játékban ugyanis a sztorinak, a kapcsolódó szerepjátékos elemeknek legalább olyan fontos szerepük lesz, miközben természetesen mellékes teendők, fejlődési rendszer és más egyebek is várnak ránk.