Igencsak kitett magáért a héten az ingyen játékok tekintetében az Epic Games Store, akik rögtön két nagyszerű alkotással lepték meg azokat, akik folyamatosan vadásznak az ingyenes videojátékokra.

Az elkövetkezendő napokban ugyanis teljesen szabadon le lehet tölteni az utóbbi évek egyik legjobb horrorjátékaként ismert The Evil Within -t, amit nem kisebb név hozott tető alá, mint a Resident Evil-sorozat legendás alkotója.Mellette egy különleges logikai FPS-t húzhatunk be magunknak Eternal Threads címmel, ami a történetre és az időmanipulálásra épül, ha tehát szeretjük a jó sztorit és a gondolkodtató játékélményt, ne habozzunk a letöltéssel.