Az év végéhez közeledve egyre jobb lehetőségekkel kecsegtet a rajongók számára az Epic Games Store, így az elkövetkezendő napokban két nagyszerű videojátékot is kínálnak ingyen - köztük egy nagyszerű horrort.

Ez nem más, mint a The Evil Within 2 , amelynek első epizódját éppen a múlt héten kínálta ingyen a platform, így ha azt lehúztuk, akkor most tovább folytathatjuk Castellanos nyomozó őrült kalandját, amelyben egy egészen őrült világba kell látogatnia lánya megmentéséért.Ha ez már meglenne vagy nem szeretnénk a horrort, a napokban ingyen letölthetjük még magunknak a Tandem: A Tale of Shadows -t is, ami egy logikai platformert állít a főszerepbe, méghozzá egy kislánnyal és a macijával a főszerepben.