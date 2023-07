A The Elder Scrolls Online-t adja ingyen most az Epic Games Store

Ismét érdemes lehet élesíteni Epic Games Store hozzáférésünket, a platform ugyanis újfent ingyen ad egy olyan videojátékot, amit érdemes kipróbálni, pláne abban az esetben, ha szeretjük az MMORPG-ket.

Az aktuális ingyenes cím ugyanis a The Elder Scrolls Online lett, a Bethesda havidíjat nem igénylő MMORPG-je, ami bődületes mennyiségű tartalmával és elragadó élményével garantáltan egész nyárra elegendő kikapcsolódást nyújt, sőt még utána sem hagy minket cserben.Ez azonban még messze nem minden! A héten ugyanis egy második ajándékkal is kedveskedik az Epic Games Store, így szabadon a gyűjteményünkbe illeszthetjük a Murder by Numbers című kalandjátékot, ami inkább egyfajta vizuális novellaként definiálható, de a lényeg, hogy jó móka, érdemes lecsapni rá.