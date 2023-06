Egy furcsa címmel megáldott, azonban különösen izgalmas játékmenettel és háttérrel rendelkező videojátékot ad ingyen ezen a héten az Epic Games Store, ahonnan napokig szabadon tölthető a The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos.

A kérdéses alkotás az Artefacts Studio munkája, és egyfajta taktikus szerepjátékot képzeljetek el a név alatt, aminek részeként egy csapat különleges karakter kell terelgetnünk a pályákon, miközben egészséges viccet űzhetünk a klasszikus asztali szerepjátékokból.Ha meg akarnánk vásárolni, a The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos több mint 12 ezer forintba kerül, szóval ha egy kicsit is tetszik a játék, akkor mindenképpen csapj le rá most, mert később bánni fogod.