A The Division 2 és a Hellblade II is érkezik a Game Pass-ra

A Microsoft bejelentette, hogy az elkövetkezendő napokban ismét rengeteg játékkal bővül a Game Pass kínálata, így már most befutott például a Monster Train 2, de a mai nap még nagy dolgokat tartogat.

A redmondi óriás tervei szerint ugyaniu még ma Standard tagsággal is játszhatóvá válik a Game Pass részeként a Creatures of Ava, a Senua's Saga: Hellblade II, a STALKER 2: Heart of Chornobyl és a Tales of Kenzera: ZAU, majdA sort május 28-án a to a T, május 29-én a Metafora: ReFantazio és a Spray Paint Simulator, majd június 3-án a Crypt Custodian, illetve a Symphonia gazdagítja a kínálatot, de még május 23-án rengeteg béta is felkerül a rendszerre, érdemes lesz körbenézni.