A The Day Before fejlesztői bepereltek egy oldalt, amiért az átverésnek nevezte a játékot

Több évnyi hype után 2023 decemberében megjelent PC-n a The Day Before , de azonnal világossá vált, hogy valami nem stimmel és négy nappal később a fejlesztő bejelentette, hogy mindenkinek visszatéríti a pénzét és leállítja a játékot.

A történet még nem ért véget, az Fntastic most beperelt egy online kiadványt, amiért az átverésnek nevezte a The Day Before t. A Yakutia.info székhelye a kelet-oroszországi Jakutföldön található és a kereset alapja két cikk, amelyek a The Day Before -t átverésnek minősítették és azt állították, hogy a játék mechanikákat kölcsönzött más címekből.A Yakutia.info szerint az Fntasticnek azzal van problémája, hogy a cikkükben leírt kifejezések "befolyásolták a vállalat hírnevét". A Yakutia.info azt állítja, hogy kicserélte az Fntastic által idézett cikkekben szereplő mondatokat, de ez "nem elégítette ki" a Gotovcev testvéreket, az Fntastic alapítóit és vezetőit.A történethez hozzátartozik az is, hogy a Gotovcev testvérek Jakutszkban, Jakutföld fővárosában indították el az Fntasticot, majd áttelepítették Kazahsztánba. A hírek szerint a fejlesztők csak akkor fogadták volna el a konfliktuskérnek - ezeket szakmai okok miatt nem törölték.