Ismét két nagyszerű játékkal gazdagodhatunk abban az esetben, ha kihasználjuk az Epic Games Store aktuális ingyenes ajánlatait, hiszen ezúttal kifejezetten izgalmas dolgokkal lepett meg minket a disztribúció.

Az egyik ilyen a The Callisto Protocol lett, ami a Dead Space alkotójának horrorjátéka lett, és bár nem kapott kiemelkedő értékeléseket, azonban ingyen mindenképpen megéri tenni vele egy próbát, hiszen egészen emlékezetes világot sikerült lefestenie.A másik ingyenes cím ezen a héten a Gigantic: Rampage Edition , ami egy 5v5 fős MOBA. Aki játszott már a műfaj legnagyobbjaival, azt aligha éri majd különösebb meglepetés, de ha valami újdonságra vágysz, most ez is ingyen van.