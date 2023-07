A The Boys egyik karakterével is bunyózhatunk a Mortal Kombat 1-ben?

Izgalmas részletek láttak napvilágot a Mortal Kombat 1 egyik vendégkarakteréről, lévén a TikTokról kiderült, hogy nagy valószínűséggel a népszerű The Boys című sorozatból is kapunk majd valakit egy kis pofozkodásra.

Történt ugyanis, hogy az említett platformon megjelent egy videó, ami a Call of Duty és a The Boys crossoverét mutatta be, majd egy rajongó rögtön lecsapott a lehetőségre, és megkérdezte, hogy várható-e hasonló együttműködést - csak éppen a The Boys és a Mortal Kombat között?A kérdésre meglepő módon a Vought International Studios válaszolt, akik megerősítették, hogy, de egyelőre nem mondhatnak róla bővebb részleteket, csak annyit, hogy várhatóan Homelandert küldik majd csatába a Mortal Kombat harcosai ellen.