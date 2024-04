A The Big Con és a Town of Salem 2 tölthetők most ingyenesen az Epic Games Store-ról

Ismét két nagyszerű, ám nem túl ismert videojátékot kapunk ingyen ezen a héten az Epic Games Store-tól, aminek jóvoltából ismét lehetőségünk nyílik beszerezni két közel sem hétköznapi alkotást - természetesen örökbe.

Közülük az egyik a The Big Con , ami talán a legígéretesebb a duóból, hiszen egy nagyszerű kalandjátékként egy tinédzsert irányíthatunk a 90-es évek Amerikájában, akivel mindenféle trükkökhöz, gyakran bűntényekhez kell folyamodnunk ahhoz, hogy meg tudjuk menteni a családi üzletet.A második alkotás a The Town of Salem II , ami egy különleges online stratégiaként 16 fős online ütközeteket kínál, miközben a célunk az, hogy megpróbáljuk becsapni a többieket, miközben szövetkezhetünk ehhez másokkal, de akár egyedül is maradhatunk a csatamezőn.