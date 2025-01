Bár sokakat meglepetésként érhet, azonban most már hivatalos információ, hogy a Skynet a jövő héten átveszi majd az uralmat a Call of Duty univerzum felett, lévén a második évaddal a Terminátor is bekerülhet a játék világába.

Hogy egészen pontosak legyünk, a Call of Duty: Black Ops 6 és a Call of Duty Warzone élményét dobhatjuk fel Arnold Schwarzenegger klasszikus fizimiskájával, akire már nem is kell sokat várnunk, hiszen a tervek szerintAz új karakter mellett friss tartalmak érkeznek a Multiplayer és a Zombies játékmódokba, ezen felül számos új térkép, illetve fegyver várható, sőt még egy vadonatúj Battle Pass is vár majd ránk. Egy kis kedvcsináló az új szezonhoz:

