A tengeri ütközetekről szól a legújabb Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii trailer

A Sega és a Ryu Ga Gotoku Studio egy friss trailert mutatott be a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii című különlegességről, aminek köszönhetően lehetőségünk nyílik megismerni a tengeri ütközetek mechanikáját.

Merthogy a szárazföldi küzdelmek mellett a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii -ban igazi kalózok módjára tengerre szállhatunk, hogy, ami különösen látványosnak és egyben ígéretesnek tűnik már most.Ha neked is tetszik, a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii megjelenése már itt van a kanyarban, február 21-én számíthatunk majd rá PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt. A legfrissebb trailer máris pörög:

