A Tencent segítségével új leányvállalatot alapít a Ubisoft

A Ubisoft mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerüljék a csődöt, és az általuk megálmodott sorozatokat életben tudják tartani, így most kiderült: kínai befektetőkkel kiegészülve egy új leványvállalat alapításán dolgoznak.

A hírt maguk a franciák jelentették be, akik elmondták, hogyegy dedikált leányvállalatot hoznak létre, amelyben a kínai óriásnak 25 százalékos kisebbségi részesedése lesz, és a céljuk, hogy a legnagyobb sorozataik kapcsán olyan ökoszisztémákat hozzanak létre, amelyek igazi örökzöldekké válhatnak.A Ubisoft szerint ezzel a lépéssel sikerülhet növelniük a narratív szólóélmény minőségét, bővíteni a többjátékos kínálatot és növelni a tartalommegjelenések gyakoriságát. A csapat leginkább az Assassin's Creed, a Far Cry és a Rainbow Six neveket emlegette, amelyek profitálhatnak a befektetésből, szóval izgatottan várjuk mi lesz belőle.