A Telltale állítja, a The Wolf Among Us 2-t továbbra sem törölték

A hét elején olyan pletykák láttak napvilágot, hogy a The Wolf Among Us 2 fejlesztési problémákkal küzd és a törlés szélén áll, most azonban a Telltale elutasította a találgatásokat, miszerint a játék bajban van.

A Telltale PR-csapata az Eurogamerrel közölte, általában nem foglalkoznak a pletykákkal és a megalapozatlan Reddit-posztokkal, de most kivételt tettek. Szóval a The Wolf Among Us 2 fejlesztése folytatódik és, "amikor eljön az ideje."Még 2019-ben leplezték le a folytatást és a korábban 2023-ra tervezett játék megjelenését most 2025-re tűzték ki. A Telltale vezérigazgatója, Jamie Ottilie az IGN-nek tavaly márciusban arról beszélt, hogy Unreal Engine 4-ről Unreal 5-re váltottak a fejlesztés során, ami miatt "elég sok munkát" kellett újra elvégezniük.