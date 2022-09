A Take-Two kihátrált a People Can Fly új játéka mögül

Kiadó nélkül maradt a People Can Fly falai között már évek óta készülődő Project Dagger, miután a Take-Two csapata úgy döntött, hogy mégsem szeretne több pénzt pumpálni a kérdéses projektjbe.

Mint ismert, a Bulletstorm, a Gears of War: Judgment vagy az Outriders alkotóiként ismert lengyel brigád néhány hónappal ezelőtt kezdett bele a Project Dagger projektbe, amihez szinte azonnal odaállt a Take-Two csapata, a háttérben azonban történt valami, mert a minap kiderült:Hogy konkrétan miért döntött így a Take-Two, azt nem tudjuk, de vélhetően egyáltalán nem ragaszkodnak a készülő videojátékhoz, lévén még a kivásárlás jogával sem éltek, így a projekt továbbra is a People Can Fly birtokában van, nekik kell gondoskodni a munka finanszírozásáról, ha csak nem találnak új kiadót.