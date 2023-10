A sztorira fókuszál a legújabb Assassin's Creed Mirage trailer

A Ubisoft bemutatott egy friss kedvcsinálót az Assassin's Creed Mirage-ról, ami azzal a nem titkolt szándékkal készült el, hogy egy kicsit rendbe tegye a sorozathoz kapcsolódó idővonalat, hiszen sokan elvesztették már a fonalat.

Rengetegen például egyáltalán nem tudják, hogy miként is kapcsolódik a Mirage a korábban megjelent részekhez, az alábbi videó ezért most erre helyezi a hangsúlyt, de azért előre leszögeznénk, hogy nagy megfejtéseket ne keressetek, illetveHa tetszik az Assassin's Creed Mirage, a korábbi részek ismerete nélkül is bátran bele lehet vágni. Megjelenésére október 5-én számíthatunk majd PC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on és Xbox Series X/S-en is.

