A szörnyvadászatba enged betekintést a Wild Hearts friss gameplay előzetese

Hétperces játékmenet előzetest kapott az Electronic Arts és a japán Koei Tecmo közös szörnyvadászós kalandja, a Wild Hearts , a látottak alapján pedig hegyomlás méretű szörnyekből és Monster Hunter-hangulatból nem lesz hiány.

Elsőre úgy tűnhet, hogy az Omega Force szimplán a Monster Hunter ismerős receptjét másolja le, a látottak alapján azért lesznek újdonságok a játékmenetben. Kapásból az ősi karakuri technológiát nem csak a szörnyek elleni harc közben vethetjük majd be, hanem magasabb helyekre is felkapaszkodhatunk majd a segítségével.A harcok elképesztően intenzívek lesznek,. Természetesen nem kell magányos farkaskét megküzdenünk velük, két társunkkal közösen is megpróbálhatjuk elintézni őket. Változatos fegyverarzenál, képességek és felszerelések széles tárháza áll majd a rendelkezésünkre. Wild Hearts jövő év elején, 2023. február 17-én fog megjelenni PC-re, PS5 és Xbox Series X/S konzolokra, egyelőre bíztatónak tűnik a játék, meglátjuk, hogy a középkori Japánt megidéző hangulata és a gigantikus szörnyek a pörgős harcokkal karöltve elegendőek lesznek-e végül a hosszútávú sikerhez.