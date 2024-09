A Suicide Squad: Kill the Justice League gyenge eladásai miatt leépít a Rocksteady

Egy friss értesülés szerint a Rocksteady a legújabb stúdió, amelyet elbocsátások érnek, az egyik alkalmazottat állítólag az apasági szabadság közepén bocsátották el, méghozzá a Suicide Squad eredményeire hivatkozva.

A források az Eurogamernek elmondták, hogy számos alkalmazottat elbocsátottak az elmúlt hónapban, a(33 főről 15-re), valamint nem QA állások is megszűntek.Az elbocsátások a Suicide Squad: Kill the Justice League hez kapcsolódnak, kimondottan a gyenge eladásokat említik az "átszervezés" okaként. Egy elküldött alkalmazott a közösségi médiában megemlítette: arról tájékoztatták, hogy elbocsátják, annak ellenére, hogy éppen az apasági szabadság közepén van.Bár az elküldések egy része állítólag a junior munkatársakra vonatkozik, a hírek szerint olyan fejlesztők is érintettek, akik már több mint öt éve dolgoznak a Rocksteady-nél.