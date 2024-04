A Stellar Blade ihlette Bibi legújabb zenei videóját

Egy nagyon különleges kollaborációról rántotta le a leplet a Sony Interactive Entertainment és a Shift Up csapata, akik lerántották a leplet Bibi legújabb zenei videójáról, amelyet a hamarosan megjelenő Stellar Blade ihletett.

A rövidke kis klip magabiztosan hozza a népszerű koreai k-pop sztárra jellemző stílust, méghozzá nemcsak fülbemászó dallamok, hanem egy kicsit beteg képi világ társaságában is, aminek a hátterében a Stellar Blade sajátosságai állnak, hiszenA kollaboráció hátterében áll még természetesen az is, hogy a Stellar Blade megjelenése már itt van a kanyarban, így április 26-án számíthatunk érkezésére a PS5 exkluzivitásában, de a demó jelenleg is kipróbálható bárkinek.

