A Steamen is megjelenhet majd a Call of Duty: Modern Warfare 2?

Minden jel arra utal, hogy a Call of Duty: Modern Warfare 2 aktuális, 2022-es epizódjával az Activision egy kicsit visszatereli a régi mederbe a sorozat PC-s változatát, lévén úgy hírlik, hogy az alkotás a Steamen is megjelenhet majd.





Mint köztudott, a Call of Duty-sorozat számítógépes változatai évek óta kizárólag a Battle.net-en jelentek meg, azonban a Redditen felbukkant egy képkocka, amiről úgy tudjuk, hogy, a főszerepben a Call of Duty: Modern Warfare 2-vel.Az Activision tehát elkezdte reklámozni a játékot a platformon, ami alighanem azért történt, mert a Valve rendszerén is megjelenhet majd. Hivatalos bejelentés egyelőre még nincs, de izgatottan várjuk a fejleményeket!