A Steam Deckken is futtatható lesz a The Last of Us PC-s változata

Nem elég, hogy hamarosan megjelenhet PC-re a The Last of Us Remake, a játékról kiderült, hogy aki Steam Deckken szeretné élvezni Joel és Ellie kalandjait, az minden gond nélkül megteheti majd.

Ellie and Joel will grace the Steam Deck? don?t worry! https://t.co/89aMYuTPQB pic.twitter.com/Dti18OhXDV — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 10, 2022

A hír egyenesen Neil Druckmanntől, a Naughty Dog társelnökétől és a játék egyik alkotójától származik, aki a Twitteren keresztül intett nyugodalomra minden rajongót azzal kapcsolatban, hogy nem kell aggódni, a The Last of Us természetesenErre pedig már egyáltalán nem is kell túl sokat várnunk, hiszen az alkotás március 3-án jelenhet meg PC-re, és az első változat már eleve úgy érkezik, hogy a Steam Deck-támogatás is ott lesz a fedélzeten.