A Stasis fejlesztői egy új túlélő horrort készítenek Animal Use Protocol címmel

Noha nem váltották meg a világot, a The Brotherhood fejlesztőcsapata két Stasis-játékot is letett az asztalra, amire sokan szívesen emlékeznek vissza és a stúdió most bejelentette, hogy új vizekre evez.

Pontosabban franchise szintjén, hiszen bejelentették, hogy Animal Use Protocol címmel egy vadonatúj videojátékot készítenek, ami egy belső nézetes, történetközpontú túlélő horror lesz a sorban, amelynek, akinek az oldalán laboratóriumi állatok szökését kell vezetnünk egy félelmetes létesítményből, ahol minden sarokban rémület rejtőzik.Az Animal Use Protocol csak valamikor 2026-ban érkezik, tehát kell még várni rá egy kicsikét, de az alábbi kedvcsinálót így is érdemes megtekinteni, hiszen garantáltan azonnal a szívébe zárja az ember a játékot - már amennyiben szereti a túlélő horrorok világát.

Nézd nagyban ezt a videót!