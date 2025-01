A Starfield volt küldetéstervezője megfejtette, miért támadnak fel a rövidebb játékok

A Starfield vezető küldetéstervezője szerint az olyan játékok, mint a Skyrim, átvették az MMO-k helyét és olyan címekké váltak, amelyekbe a játékosok több száz órát eltöltöttek, de úgy érzi, hogy a trend megfordul és a felhasználók rövidebb játékokat akarnak.

Will Shen, aki a Starfield vezető küldetéstervezője volt, úgy véli, hogy a játékosok. Úgy véli, ez az oka annak, hogy "a rövid játékok újjáéledésének" lehetünk tanúi, a Mouthwashing című horror sikerét hozta fel példaként.Igaz, időről időre látunk néhány rövid játékot vírusként terjedni: ott volt 2023-ban a Slay The Princess, amit kevesebb mint öt óra alatt lehet teljesíteni. Nem sokkal előtte ott volt az Unpacking, illetve a Citizen Sleeper és a The Forgotten City is.