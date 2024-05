A Starfield következő frissítése elhozza a 60FPS-t Series X-re

A Bethesda részletesen bemutatta a következő Starfield -frissítést, amely többek között továbbfejlesztett felszíni térképeket és új teljesítményopciókat tartalmaz, az update már elérhető a Steam bétában a május 15-i megjelenés előtt.

Ezentúl a térképek egy terület minden geometriai elemét megmutatják, beleértve a távoli helyeket is, nem csak a nagyvárosokat, utóbbiakban így a boltokat, a küldetések helyszíneit is., amely a játék legnagyobb kihívását jelenti.Testre szabhatjuk majd a hajóink belsejét, ez a bútorok és egyéb dekorációs tárgyak helyének megváltoztatását jelenti. Xbox Series X-en a teljesítmény mód mostantól a 60FPS-t célozza meg, a VRR kijelzővel rendelkező felhasználók számára pedig egy 40FPS opció lesz elérhető.Az alábbi videó végén azt is megerősítették, hogy a Bethesda dolgozik a játék első szárazföldi járművén.

