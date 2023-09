A Starfield hivatalosan még el sem indult, de a rajongói modok már rekordokat döntenek

A Bethesda RPG-játékok ismertek a lelkes modding közösségekről és úgy tűnik, hogy a Starfield sem lesz kivétel, ugyanis egy mérföldkövet már most elértek, még az űrkaland tényleges, teljes megjelenési dátuma előtt.

Alig három nappal a korai hozzáférésű megjelenés után az ismert mod oldal, a NexusMods márregisztrált, ami elképesztő. Ez a szám alig több mint 400 modból származik, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden mod 2500 letöltést jelent.Bár ez csak átlag, a valóságban a legnépszerűbb mod csaknem 200 ezer letöltésnél jár, de az biztos, hogy a Starfield átalakítása népszerű lesz. Igazából már most az, azelőtt, hogy a Bethesda hivatalos modtámogatása megérkezett volna.A Fallout 4 és a Skyrim is kapott modtámogatást, így az új cím esetében is számíthatunk rá, így a modderek és letöltők közössége egyre nagyobb és nagyobb lesz. A Skyrimhez még több mint 10 évvel később is érkeznek dedikált modok és a Fallout 4 is rengeteg közösségi tartalmat kap.