A Star Wars: Outlaws kreatív vezetőjével erősített a Beyond Good & Evil 2

2017-ben, 10 évnyi fejlesztés után az E3-on mutatták be a Beyond Good & Evil 2-t, azóta több mint hét év telt el és a játékról továbbra sem tudunk sokat azon kívül, hogy éppen idén erősítették meg , hogy fejlesztés alatt áll.

Most kiderült, hogy egy vadonatúj, ugyanis elődje, Emile Morel tavaly elhunyt. Mesmar a LinkedInen jelentette be, hogy csatlakozott a Beyond Good & Evil 2 csapatához mint kreatív vezető, igaz, már évek óta együtt dolgozik velük ezen az ambiciózus játékon, csak más beosztásban.Mesmar eddigi munkássága egyébként lenyűgöző, az elmúlt több mint 20 évben 20 videojáték sikeres elindításában játszott szerepet. Olyan címeken dolgozott, mint a Star Wars: Outlaws, a Mario + Rabbids Sparks of Hope, de a Dicenél is tevékenykedett a Battlefield-franchiseben, illetve az Atlusnál a Persona játékokban.