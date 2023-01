A Star Wars Jedi: Survivor főszereplője szerint mindenki megérti majd a történetet

A Game Informernek adott interjút Cameron Monaghan színész, aki Cal Kestist alakítja a hamarosan megjelenő Star Wars Jedi: Survivor ban, itt beszélt a játék történetéről, hogyan illeszkedik a kánonba és miben különbözik az előző játékoktól.

Monaghan főleg azt hangsúlyozta, hogy ez a történet összetettebb, mint a 2019-es Star Wars Jedi: Fallen Orderé, kétértelműbb döntési helyzetekkel, kihívást jelentő konfliktusokkal és ezeket nagyon szerette felfedezni a karakterrel. Elmondta, hogy a Fallen Order története egy pótcsalád megtalálásáról szól, míg a Survivorban a család meglétéről, de bizonyos körülmények megváltoznak, és mindenki mást gondol arról, hogyan kezelje ezeket a körülményeket.Hozzátette, Calnak olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyekre nem feltétlenül van megfelelő válasz, és szerinte egy olyan történetet hoz létre, "ahol még találhatunk kalandot, de találhatunk valami mélyebbet, sötétebbet, bonyolultabbat és összetettebbet is". Amikor arról volt szó, hogy a történet a Star Wars kánonjába tartozik, Monaghan kifejezte annak fontosságát, hogy a történet azért a saját lábán is álljon meg.Úgy véli, hogy, még akkor is, ha még soha nem találkozott a Star Warssal. A Star Wars Jedi: Survivor öt évvel a Fallen Order után játszódik, a Sithek bosszúja és az Egy új remény közötti időszakban. Ezt az időszakot több, jelenleg gyártás alatt álló Star Wars projekt is lefedi, köztük a The Bad Batch 2. évada és az Andor 2. évada.

Nézd nagyban ezt a videót!