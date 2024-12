A STALKER 2 indulása olyan hatalmas volt Ukrajnában, hogy internetkimaradásokat okozott

A STALKER 2 az egyik legnagyobb játék, amit ukrán fejlesztő készített az elmúlt évek során és elég sokan rákaptak ott is: a hírek szerint annyira felkapott lett Ukrajnában, hogy néhány órára internetkiesést okozott.

A STALKER 2 megjelenésekor Ukrajnában internetkimaradásokról számoltak be, amelyek több várost is érintettek öt-hat órán keresztül. Többeknek komoly problémái voltak a hálózat stabilitásával és az internetkapcsolat sebességével, az ITC cikke szerint két helyi internetszolgáltató, a Tenet és a Triolan megerősítették, hogy aokozta.Az Eurogamernek nyilatkozva a GSC Game World kreatív igazgatója, Mariia Gryogorovych elismerte a helyzetet, és elmondta, kemény volt látni, hogy az országban ilyen nehéz időkben vannak internetproblémák, de a megjelenés azért lenyűgözte.Hozzátesszük, az is valószínű, hogy az Oroszországgal zajló háború is súlyosbította az Internet-problémákat: amióta 2022 februárjában megszállták a szomszédos országot, a konfliktus okozta károk miatt küzdenek az infrastruktúra működésével.