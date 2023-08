A Square Enix jobb eladásokat várt a Final Fantasy XVI-tól

Nem igazán elégedett a Final Fantasy XVI eladásaival a Square Enix - derült ki mindez Takashi Kiryu, a cég elnöke, aki egyenesen a PS5-öt tette felelőssé azért, hogy elég nagyot buktak az alkotással.

Ez különösen problémás hozzáállás különösen annak fényében, hogy korábban milyen sok negatívumot fogalmaztak meg a PC-s kiadás kapcsán, és nem is készítették el azonnal a játékot erre a platformra, ezek a kiadások azonban most úgy tűnik, hogy hiányoznak a kiadónak, lévén az elnök szerint, ha több PS5 fogyott volna, akkor a játékuk is hozza az elvárt eladásokat.Hiába lett ugyanis kritikailag óriási siker, a korábban remélt több mint. Ez vélhetően a későbbiekben szépül még egy kicsit - pláne a PC-s megjelenéssel, de a 14 milliárd jen nem valószínű, hogy össze fog jönni.