Ismét ingyenes játékokkal örvendeztette meg a rajongókat az Epic Games Store csapata, így aki szeretné, az most teljesen szabadon letölthet magának két különlegességet, melyek nem a legismertebb címek a világon, de annál kellemesebbek.

Ennek megfelelően szabadon lecsaphatunk például a Spirit of the North -ra, melyben egy róka oldalán kell kalandoznunk Izland csodálatos tájain, miközben a legkülönfélébb rókás kalandokba keveredhetünk majd bele.A másik ingyenes cím a The Captain lett, mely a pixel art grafikai stílust képviseli, és egy Thomas Welmu nevű tudományos tisztet állítja középpontba, akinek az a feladata, hogy az űrből visszatérve figyelmeztesse az emberiséget egy közelgő orbitális veszélyre.