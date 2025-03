A Sony-nak dolgozik a People Can Fly

Izgalmas együttműködésről adott hírt a Sony, akik bejelentették, hogy sikerült megegyezniük a People Can Fly csapatával arról, hogy nekik dolgozzanak egy kicsit, méghozzá egy belsős Sony IP-n, amiről egyelőre semmit sem tudunk.

Illetve annyit mégis, hogy Project Delta kódnéven fut, és egyelőre még csak prototípusként létezik,, tehát belsős munkáról van szó, de valóban ez minden, amit az alkotás kapcsán tudhatunk.Amellett azonban még nem mehetünk el szó nélkül, hogy a People Can Fly a múltban inkább a Microsofthoz húzott, sőt jelenleg is dolgoznak velük a Gears of War: E-Day-en, emiatt izgalmas lesz még, hogy a csapat a Sony újdonságánál fő fejlesztőként vagy társfejlesztőként csatlakozik a bulihoz.