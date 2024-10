A Sony zárt ajtók mögött már megmutatta a PS6 prototípusát?

Egy izgalmas pletyka látta meg a napvilágot a PlayStation konzolok következő generációjáról, lévén az a hír járja, hogy a Sony a háttérben máris elkezdte mutogatni a PS6 prototípusait a szerencsés partnerek számára.

A hírt Anton Logvinov orosz újságíró osztotta meg a világgal személyes Telegram-fiókján keresztül, ahonnan kiderült, hogy, és ott néhány partnerének meg is mutatta már a prototípust.Hogy a Sony játékokat is mutatott-e már a gép mellé, az egyelőre nem világos, de alighanem egyelőre csak a hardveres terveket mutatta be azoknak a partnereknek, akik majd megtölthetik élettel és tartalommal a masinát. Ha mindez igaz, nem kizárt, hogy előbb jön a PS6, mint a korábban megszellőztetett 2028-as időpont...