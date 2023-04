A Sony még több klasszikust hozhat a PS Plus kínálatába

A Sony szabadalmat nyújtott be a többlemezes "legacy" játékokra, ami arra utal, hogy a vállalat PlayStation Plus előfizetési szolgáltatásának prémium szintjére valamikor még több ikonikus cím kerülhet.

Mielőtt a játékok átmentek volna a digitális piacra, nagyméretű lemezeket használtak és néha szükség volt arra, hogy több CD-n adják ki őket. Számos többlemezes PS1-játék korábban PS1 Classics néven már elérhető volt PlayStation 3-on, de még nem kerültek be a PS Plus Premiumba. Ide tartoznak a klasszikus Final Fantasy címek PS1-es változatai (bár ezek új változatai már elérhetőek a PS Pluson), a Parasite Eve és folytatása, valamint az eredeti Resident Evil 2.Egy nagy PS1-es játék, amely több lemezzel is rendelkezett, a Metal Gear Solid volt és ez sem jelent meg egyelőre a PS Plus Premiumon. A szabadalom potenciálisan megnyithatja az utat, hogy ezek is eljussanak a PS Plus prémium szintjére, a szabadalom lényegében. Jelenleg egy többlemezes játék érhető el a PS Plus Premiumon, a Syphon Filter 2, de még sok olyan van, amely remekül illeszkedne a szolgáltatásba, azonban a Sony részéről még hivatalos bejelentés nem érkezett.