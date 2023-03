A Sony biztos benne, hogy eladnak 60 millió darab PS5-öt

Az eddigi 32,1 millió eladással a PlayStation 5 remekül indult, figyelembe véve a korábbi ellátási problémákat, a Sony vezetősége arra számít, hogy a következő években legalább megduplázzák ezt a számot, így felpörgetik a gyártását.

Rendkívül hűséges felhasználóink vannak a PS4-en [akik átkerülhetnek a PS5-re]. A PS5-öt úgy építettük fel, hogy jobb felhasználói élményt nyújtson és meglepő módon a PS5 jelenlegi arányai azt mutatják, hogy a PS5-tulajdonosok 30 százaléka nem rendelkezik PS4-gyel. A PS5-tel új felhasználók megszerzését sikerült megragadnunk. Ez jó potenciált biztosít számunkra.

Ha a bevezetéskori adatokat nézzük, a számok azt mutatják, hogy a PS4 37,9 millió eladást ért el a megjelenés utáni első kilenc negyedévében, szemben a PS5 32,1 milliójával. Hiroki Totoki, a Sony elnöke a Morgan Stanley technológiai konferenciáján nemrég elmondta, jó esélyük van arra, hogy túllépjék a 60 millió darabot, aa PS5-re. Totoki így fogalmazott:Az elnököt arról is kérdezték, hogy a PlayStation 5 mikor érheti el a tetőpontját, ugyanis a konzolok jellemzően a megjelenést követő negyedik évben érik el a csúcsot, most viszont a koronavírus közbeszólt. Totoki elmondta, remélik, hogy a PS5-öt a piacra dobás negyedik évén túl is folyamatosan tudják majd értékesíteni.