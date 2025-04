A Sony a Nintendo Switch 2-ről kérdezi a PlayStation rajongókat

Úgy tűnik, hogy a Sony is felfigyelt a Nintendo legújabb konzoljára, mégpedig olyannyira, hogy nemrégiben egy e-mailes felmérés részeként konkrétan is megkérdezték a PlayStation rajongókat a masinával kapcsolatban.

???? OJO A ESTO ??



Sony está enviando encuestas preguntando a sus clientes qué piensan sobre Switch 2.



Preguntan sobre:



? Cuánto interés tienes en comprarla



? Opinión sobre el Nintendo Direct y el impacto que tiene sobre tu percepción de Playstation, Nintendo y el mercado? pic.twitter.com/5LJZ0Ls5mq — eXtas1s ?? Noticias & Rumores (@eXtas1stv) April 5, 2025

A kérdőív csak egy bizonyos körhöz jutott el, ezért ki is szivárgott az internetre, és mint látható, több kérdést is szentelt a Sony annak, hogyBár egyelőre lehetetlen megmondani, hogy a Sony-nak miért is olyan fontosak ezek az információk, hiszen a PlayStation Vita óta nem rendelkezik dedikált hordozható hardverrel - a PlayStation Portalt ne vegyük ide -, így talán ők is szeretnének visszatérni egy kicsit ehhez a világhoz, ami nem lenne meglepő, tekintve hogy a Microsoft is kézi konzolon dolgozhat a háttérben.