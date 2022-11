A Sonic Frontiers-on múlik a franchise jövője

Meglepő kijelentéssel szolgált a Twitteren Morio Kishimoto, aki saját anyanyelvén szólt a rajongókhoz, és a Sonic Frontiers rendezőjeként elmondta: a franchise jövője ezen a játékon múlik.

Ez pedig kifejezetten jó hír is lehet! A Sonic Frontiers ugyanis nem lett rossz játék, de, a rajongók legalább annyira vegyes érzelmekkel viseltetnek iránta, mint a kritikusok, ezeket pedig az alkotók serényen olvasgatják, illetve meg is fogadják a jövőre nézve.Ez tehát könnyedén azt is eredményezheti, hogy végre a készítők megfogadhatják a tesztelők és a fanok véleményét, egy következő Sonic-játékot pedig minden tekintetben a rajongók ízléséhez igazíthatnak majd. Igazán nagyszerű lenne, ha ez megvalósulna!