A Sonic Frontiers fejlesztője szerint ez a jövőbeli játékok sarokköve

A Sonic Adventurehez hasonlóan a Sonic Frontiers számára is az volt a célunk, hogy olyan játékot hozzunk létre, amely a jövőbeli Sonic játékok sarokköve lesz. Ez egy, de tudatosan tiszteltük a Sonic gyökereit is, a játéknak továbbra is Sonic-játéknak kell lennie. Nagy ambíciónk volt, hogy a Sonic bevált játékmenetét modernebb élménnyé fejlesztjük, miközben biztosítjuk, hogy a játék ismerős legyen a régi rajongók számára.