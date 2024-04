A Sonic Frontiers 2-n dolgozhat a Sega?

A 2022-es Sonic Frontiers egyáltalán nem volt egy rossz játék a sorozaton belül, meglepően jól teljesített PC-n és PS4-en, noha más platformon főleg technikai és irányítási problémák miatt voltak félreértések.

Mivel összességében mind a visszhang, mind az eladások jók voltak, ezért annyira nem is meglepő a pletyka, miszerint a Sonic Team csapata már dolgozik a nyitott világú 3D platformer folytatásán, amit egy DanielRPK nevű Twitter-felhasználó hozott nyilvánosságra a Twitteren keresztül.A szivárgás érdekessége, hogy egy Midori nevű felhasználó is megerősítette, aki szintén gyakran hozott nyilvánosságra valid információkat a Sonic-sorozatról, és most azt állítja, hogy, ellenben a játékstílus és az élmény marad a megszokott.