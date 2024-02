A Sony Interactive Entertainment és a Team Ninja közös erővel bemutatták az idei év egyik, ha nem a legjobban várt PS5-exkluzív játékához kapcsolódó legfrissebb trailert, így most újra ismerkedhetünk a Rise of the Ronin harcrendszerével.

Az alábbi felvétel, hiszen a készítők egy olyan összetett rendszert dolgoztak ki a háttérben, ami egyszerre lett összetett, látványos, de mégis érthető is egyben.Amennyiben felkeltette a figyelmedet az alábbi videó, a Rise of the Ronin érkezését még mindig március 22-re várjuk, méghozzá a PS5 exkluzivitásában. Ha közelebbi barátságot kötnél vele, itt a remek alkalom hozzá: