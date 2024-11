A Sledgehammer Games egy új Halo-játékon dolgozhat

A Sledgehammer Games nevét a legtöbben a Call of Duty-sorozattal azonosítják, azonban úgy tűnik, hogy mióta az Activision és holdudvara a Microsofthoz került, a redmondi óriásnak más tervei vannak az egyébként tehetséget brigáddal.

A Call of Duty témájában kiemelkedően jól értesült TheGhostofHope ugyanis belsős forrásokra hivatkozva úgy értesült, hogy az Advanced Warfare-t is elkészítő stúdiót, amit alátámaszt a csapat időközben törölt álláshirdetése is.Egy rövid ideig ugyanis felbukkant a világhálón egy ajánlat, miszerint a Sledgehammer Games az Unreal Engine grafikus motorra épülő játékhoz keres munkaerőt, és míg a Call of Duty-sorozat még mindig a saját fejlesztésű grafikus motorra épül, a Halo-sorozatot korábban egy az egyben átültették az Unreal Engine-re. Meglátjuk!