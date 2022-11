A Skyrim és a Ratchet & Clank-sorozat is ott van a PS Plus novemberi ingyenes címei között

Most már talán sokak számára leesett a PS Plus új rendszere, aminek részeként minden hónapban letölthetünk magunknak három ingyenes játékot, de ha egy kicsit magasabb szintért fizetünk, akkor egy komplett játékkönyvtár vár ránk minden hónapban.

Ezek az Extra és a Premium csomagok, melyek részeként húsz újabb videojáték csatlakozott a PS Plus kínálatához, így köztük olyan nevek is, mint a Skyrim, a Kingdom Hearts-sorozat, a Rainbow Six Siege vagy a Ratchet & Clank-széria.Ha kíváncsi vagy a konkrét felhozatalra, az alábbiakban rögtön le is pörgetheted a listát:The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (PS4, PS5)Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PS4, PS5)Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PS4)Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)Kingdom Hearts III (PS4)Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition (PS4, PS5)Tom Clancy's The Division 2 (PS4)Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (PS4)Chorus (PS4, PS5)What Remains of Edith Finch (PS4)The Gardens Between (PS4, PS5)Earth Defense Force: World Brothers (PS4)Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)Onee Chanbara Origin (PS4)Ratchet & Clank (PS3)Ratchet & Clank 2: Going Commando (PS3)Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)