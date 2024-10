A Microsoft bejelentette, hogy októberben is rengeteg nagyszerű játékkal bővíti az Xbox Game Pass kínálatát, így várhatóan már ma megjelenik néhány kiváló játék, amelyeket szabadon nyúzhatnak a szolgáltatás előfizetői.

Ide sorolható példának okáért, sőt október 10-én még az Inscryption is, aki tehát éppen kifogyott volna a játékokból, a napokban ismét el lesz látva.Természetesen nemcsak jönnek, hanem mennek is játékok a Game Pass kínálatából, így október 15-én például a Dyson Sphere Program, az Everspace 2, a From Space, a F1 Manager 2023 és a Scorn is kikerülnek a rendszerből.