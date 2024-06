A Shogun sztárja, Hiroyuki Sanada csatlakozott a Ghost of Tsushima mozifilmhez

A várakozásoknak megfelelően ismertebb sztárokkal tölti fel a Ghost of Tsushima mozifilmet a Sony és a PlayStation Productions, bár hivatalos bejelentés még nincs, a hírek szerint Hiroyuki Sanada már ott van a stábban.

Akinek Sanada neve hirtelen nem mondana semmit, emberünk olyan alkotásokban szerepelt már, mint, tehát fizimiskája biztosan sokak számára lehet majd ismerős, de hogy pontosan melyik szerepet is kapta meg, azt nem tudni még, azonban sokan már most biztosak benne, hogy ő lesz a főhős.Tudása, karaktere és kisugárzása éppen tökéletes lenne hozzá, azonban a hivatalos bejelentéstől egyelőre még messze vagyunk, de Chad Stahelski, a John Wick-sorozat rendezője biztosan mindent elkövet majd azért, hogy ne csak a legtöbbet hozza ki a filmből, hanem a legjobb szereplőket is megtalálja hozzá.