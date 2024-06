A Shattered Space csak az első sztori DLC lesz a Starfieldhez

Nem kell aggódni a Starfield jövője miatt abban az esetben, ha már most megtetszett volna nekünk a hozzá beharangozott Shattered Space című sztori DLC, hiszen a Bethesda nagyon szeretné a jövőben is bővíteni az alkotás történetét.

Minderről maga Todd Howard beszélt a MrtMattyPlays Youtube csatornán, ahol a Bethesda igazgatója elmondta, hogy szeretnék a jövőben is legalább évente egy nagyobb kiegészítővel bővíteni a Starfield et, bár azt egyelőre még ő sem tudta megmondani, hogy ez meddig tart majd így, de az biztos, hogyTermészetesen szóba került az ősszel megjelenő Shattered Space DLC is, amiről Todd annyit volt hajlandó elárulni, hogy leginkább a Fallout 4: For Harbor bővítményével tudná összehasonlítani, miközben nagyjából 10 órás játékidőre számíthatnak tőle a rajongók.