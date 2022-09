Ismét jól kitett magáért az Epic Games Store csapata az ingyen letölthető játékok tekintetében, lévén bejelentették, hogy két komplett alkotás és egy DLC csomag is szabadon behúzható pár napig a kérdéses platformról.

Ott van például rögtön a Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition , amit aligha kell bemutatni bárkinek is, ezen felül szabadon letölthető még szeptember 8-ig a Submerged: Hidden Depths , ami egy csodaszép felfedezés kalandjátékként hív minket felfedezésre.A két nagyágyú mellett az Epic Games Store-ról most egy rövid ideig begyűjthetjük a Knockout City-hez kapcsolódó Armazillo DLC -t is, ami leginkább extra skinekkel igyekszik bővíteni az alapokat.