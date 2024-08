Ismét valami nagy dologra készül a háttérben a Sega, akik továbbra is az egyik legnagyobb fejős tehénként tekintenek a Yakuza-sorozatra, ami nyugaton egy ideje már Like a Dragon név alatt fut, illetve szerez újabb rajongókat.

Japánban azonban még mindig a Yakuza név van használatban, így gyakorlatilag bármi is lehet még a Sega legújabb akciójából, lévén, amit a minap nyilvánosságra is hoztak a nagyvilág számára.Hogy a Yakuza Wars hátterében pontosan miféle alkotás állhat, milyen koncepció és élmények, azt most még nem tudjuk pontosan, de a Sega alighanem rövidesen mindenről lerántja a leplet, és remélhetőleg kellemes meglepetés lesz a vége.