A Sega egy 25 éve nem látott franchise visszatérésére készülhet

Izgalmas hírek láttak napvilágot a Sega háza tájáról, akik egykoron a legnagyobbak közé tartoztak a játékiparban, miután azonban fényük megkopott, nagyon sok hozzájuk kapcsolódó sorozat a sírba szállt, emlék maradt.

A japánok természetesen időről-időre feltámasztanak egy-egy alkotást - lásd a Crazy Taxi vagy a Jet Set Radio esetét -, a Gematsu információi szerint pedig most egy újabb legenda térhet vissza, hiszen, ami vélhetően a delfines platformer visszatérése miatt történt.Hivatalos részletek egyelőre nincsenek, de a magyar Appaloosa Interactive fejlesztésében készült Ecco the Dolphin eredetileg 1992-ben jelent meg, óriási népszerűségnek örvendett Sega Genesisen, majd készült belőle folytatás a 90-es évek közepén, az ezredfordulón pedig 3D-re váltott a sorozat, ez viszont már nem nagyon tetszett a rajongóknak és azóta csend is honolt Ecco háza táján. Talán mostanáig?